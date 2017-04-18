Число госпитализированных из интерната № 2 в Иркутске выросло до 23-х

Число госпитализированных из дома-интерната № 2 в Иркутске за неделю увеличилось до 23-х. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. В целях профилактики и предотвращения ситуаций с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями работа учреждения приостановлена до 10 мая. В настоящее время в штабе при министерстве социального развития, опеки и попечительства разрабатывается комплекс мер для перевода детей в другие социальные учреждения, рассказал глава Минсоцразвития региона Владимир Родионов Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства региона.

Министр подчеркнул, что в настоящее время в Иркутской инфекционной больнице находятся 22 ребенка, в Ангарской инфекционной больнице — один. Из них с клиническими проявлениями острой кишечной инфекции направлены семь детей, остальные госпитализированы по результатам лабораторных анализов и находятся в больнице на профилактическом лечении. На 18 апреля 2017 года состояние у 23 госпитализированных детей удовлетворительное. Кроме того, на основании результатов лабораторных исследований отстранены от работы семь сотрудников учреждения. Шесть работников находятся на стационарном лечении, одному выдан больничный лист, он получает профилактическое лечение.

Владимир Родионов отметил, что министерством подготовлены списки воспитанников по выводу из учреждения с учетом особой категории воспитанников, наличии у детей умственной отсталости, сопряженной с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы, а также иными сочетанными заболеваниями.

«При министерстве социального развития создан оперативный штаб, в который вошли представители органов здравоохранения, органов социального обслуживания, определяются помещения для перевода детей. Учитывая сложную категорию детей, будут приняты всевозможные меры, чтобы транспортировка детей прошла без осложнений», — отметил министр.

Как пояснил руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Алексей Пережогин, перевод детей будет осуществляться после разрешения службы Роспотребнадзора, специалисты которой должны провести проверки зданий, где будут размещаться дети, оценить организацию питания.

«За перевод детей и последующую дезинфекцию здания должны быть конкретные ответственные. Кроме того, перед перевозкой детям необходимо провести дополнительное медицинское обследование. В ближайшее время должен быть составлен план график по переводу детей, мероприятий по дезинфекции и запуску помещений», — подчеркнул и.о. председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Владимир Родионов сообщил, что сейчас в доме-интернате № 2 объявлен карантин, запрещен вход посторонних лиц. Усилен контроль за своевременным выявлением и изолированием из коллектива больных детей и персонала, издан приказ об обязательном ежедневном медицинском осмотре сотрудников и воспитанников учреждения, осмотры детей проводятся двумя штатными педиатрами и фельдшером учреждения, для осмотра сотрудников привлечены врачи городской больницы. Ежедневно работает врач-эпидемиолог из ОГБУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 6», который осуществляет строгий контроль за соблюдением санитарных правил и норм по соблюдению питьевого режима, режима питания, проветривания, купания.

Напомним, Свердловский районный суд Иркутска приостановил на 30 дней работу дома-интерната № 2, где были зарегистрированы случаи заболевания дизентерией. Соответствующее решение вынесено на заседании накануне, 17 апреля.

Ранее сообщалось о том, что в медицинские учреждения было доставлено девять человек.