В Екатеринбурге ФСБ поймала мошенника «майора Гришу»

Сотрудники УФСБ по Центральному военному округу довели до суда уголовное дело в отношении бывшего гражданина Армении, ныне имеющего гражданство РФ Гриши Тумасяна. 57-летний житель Свердловской области был обвинен в мошенничестве при получении выплат военным пенсионерам.

Гриша Тумасян в поле зрения контрразведчиков в 2016 году. Чекистов насторожило, что указанный гражданин, получив российское гражданство в южном регионе страны и встав там на воинский пенсионный учет, уже менее чем через год переехал в Свердловскую область. Во всех военкоматах он вставал на учет как майор запаса Вооруженных Сил Республики Армения, что обеспечивало ему выплату военной пенсии.

Сотрудники ФСБ через Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России инициировали проверку данных, указанных в пенсионном деле Тумасяна. По ее итогам установлено, что в архивах Министерства обороны Республики Армения какие-либо сведения в отношении «майора Тумасяна» отсутствуют. Таким образом, выяснилось, что находящееся в военном комиссариате личное дело «мигрирующего пенсионера» полностью сфальсифицировано, а осуществлявшиеся на протяжении более года ежемесячные денежные выплаты незаконны. Всего предприимчивый иммигрант, получая пенсию как российский военный пенсионер, получил из федерального бюджета около 320 тыс. рублей.

По решению суда Тумасян, признав вину и частично компенсировав ущерб, был приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также штрафу в размере 60 тыс. рублей.