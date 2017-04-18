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16:54 (мск), источник: Вести Иркутск

Подросток доехал из Нижнеудинска в Красноярск в открытом грузовом вагоне со щебнем

13-летний подросток доехал из Нижнеудинска в Красноярск в открытом грузовом вагоне со щебнем. За 500 км от дома его обнаружили железнодорожники.

Мальчик рассказал, что такой 8-часовой поездкой решил разнообразить свою жизнь. Он весь день гулял по родному Нижнеудинску, а вечером решил прокатиться в грузовом составе. Зашёл в парк отстоя поездов и забрался в открытый вагон. Как выяснили транспортные полицейские, подросток состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних и раньше неоднократно уходил из дома. В ближайшее время его доставят домой.

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