Подросток доехал из Нижнеудинска в Красноярск в открытом грузовом вагоне со щебнем

Мальчик рассказал, что такой 8-часовой поездкой решил разнообразить свою жизнь. Он весь день гулял по родному Нижнеудинску, а вечером решил прокатиться в грузовом составе. Зашёл в парк отстоя поездов и забрался в открытый вагон. Как выяснили транспортные полицейские, подросток состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних и раньше неоднократно уходил из дома. В ближайшее время его доставят домой.