На Среднем Урале полицейским пришлось останавливать пьяного водителя с применением оружия

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошел накануне в шестом часу вечера на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда. При осуществлении контроля за дорожным движением на 35 км автодороги инспекторы ДПС попытались остановить ВАЗ-2109, который двигался со стороны Верхней Салды в сторону Нижнего Тагила без включенного ближнего света фар. Водитель проигнорировал жест сотрудника ГИБДД и продолжил движение, увеличив скорость.



Экипаж принял решение о преследовании автомобиля на патрульной машине с включенными спецсигналами. После неоднократно высказанных с помощью громкоговорителя требований подчиниться сотрудники полиции приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства, о чем также проинформировали водителя. Только после двух предупредительных выстрелов в воздух и одного — по колесам автомобиля, водитель остановился.



В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина 1983 года рождения не имеет прав, за рулем находится в состоянии опьянения — налицо были все признаки, а автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке. В отношении водителя составлены административные материалы. Теперь его ждет крупный штраф и, возможно, административный арест.



Кроме того, установлено, что автомобиль принадлежит другому гражданину — приятелю нарушителя. В отношении владельца транспортного средства также составлен административный материал. Теперь он выплатит немалый штраф, а также будет лишен права управления на срок от полутора до двух лет.