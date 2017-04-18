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15:00 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале полицейским пришлось останавливать пьяного водителя с применением оружия

В Свердловской области сотрудники ГИБДД были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль под управлением пьяного водителя.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошел накануне в шестом часу вечера на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда. При осуществлении контроля за дорожным движением на 35 км автодороги инспекторы ДПС попытались остановить ВАЗ-2109, который двигался со стороны Верхней Салды в сторону Нижнего Тагила без включенного ближнего света фар. Водитель проигнорировал жест сотрудника ГИБДД и продолжил движение, увеличив скорость.

Экипаж принял решение о преследовании автомобиля на патрульной машине с включенными спецсигналами. После неоднократно высказанных с помощью громкоговорителя требований подчиниться сотрудники полиции приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства, о чем также проинформировали водителя. Только после двух предупредительных выстрелов в воздух и одного — по колесам автомобиля, водитель остановился.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина 1983 года рождения не имеет прав, за рулем находится в состоянии опьянения — налицо были все признаки, а автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке. В отношении водителя составлены административные материалы. Теперь его ждет крупный штраф и, возможно, административный арест.

Кроме того, установлено, что автомобиль принадлежит другому гражданину — приятелю нарушителя. В отношении владельца транспортного средства также составлен административный материал. Теперь он выплатит немалый штраф, а также будет лишен права управления на срок от полутора до двух лет.

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