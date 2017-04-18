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14:53 (мск), источник: "Российская газета"

В Сибири обвиняемый в кражах сбежал из-под конвоя с заседания суда

Из здания суда общей юрисдикции Коченевского района Новосибирской области совершил дерзкий побег 33-летний мужчина, обвиняемый в целой серии имущественных преступлений.

Как рассказали «РГ» в пресс-службе регионального ГУ МВД, на счету подсудимого были кражи, грабежи, разбой. На какой стадии находилось рассмотрение этого дела в суде, не уточняется. Известно, что беглец вырвался на свободу в 11.43 и бесследно исчез: задержать его конвоирам не удалось. Сейчас на розыск мужчины ориентированы все оперативники и наружные службы полиции Новосибирской области, на территории Коченевского района организовано усиленное патрулирование.

Сообщается, что беглецу на вид 30−35 лет, он плотного телосложения, рост — от 185 до 190 сантиметров, был одет в темные спортивные штаны, белую футболку, серый пуховик, черные кроссовки и шапку. Всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (38351) 23−500, 232−70−89, либо по телефону «02» (с мобильного — «102»).

Кроме того, начальник новосибирского ГУ МВД, генерал-лейтенант Юрий Стерликов назначил служебную проверку. Все обстоятельства побега обвиняемого будут установлены. «Сотрудники, допустившие побег обвиняемого из-под стражи, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

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