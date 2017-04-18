В Сибири обвиняемый в кражах сбежал из-под конвоя с заседания суда
Из здания суда общей юрисдикции Коченевского района Новосибирской области совершил дерзкий побег 33-летний мужчина, обвиняемый в целой серии имущественных преступлений.
Из здания суда общей юрисдикции Коченевского района Новосибирской области совершил дерзкий побег 33-летний мужчина, обвиняемый в целой серии имущественных преступлений.
Как рассказали «РГ» в
Сообщается, что беглецу на вид 30−35 лет, он плотного телосложения, рост — от 185 до 190 сантиметров, был одет в темные спортивные штаны, белую футболку, серый пуховик, черные кроссовки и шапку. Всех, кому
Кроме того, начальник новосибирского ГУ МВД,