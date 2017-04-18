В Сибири обвиняемый в кражах сбежал из-под конвоя с заседания суда

Как рассказали «РГ» в пресс-службе регионального ГУ МВД, на счету подсудимого были кражи, грабежи, разбой. На какой стадии находилось рассмотрение этого дела в суде, не уточняется. Известно, что беглец вырвался на свободу в 11.43 и бесследно исчез: задержать его конвоирам не удалось. Сейчас на розыск мужчины ориентированы все оперативники и наружные службы полиции Новосибирской области, на территории Коченевского района организовано усиленное патрулирование.

Сообщается, что беглецу на вид 30−35 лет, он плотного телосложения, рост — от 185 до 190 сантиметров, был одет в темные спортивные штаны, белую футболку, серый пуховик, черные кроссовки и шапку. Всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (38351) 23−500, 232−70−89, либо по телефону «02» (с мобильного — «102»).