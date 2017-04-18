В Уфе в многоэтажке загорелась квартира
На вызов примчались четыре машины огнеборцев.
На вызов примчались четыре машины огнеборцев.
Сообщение о ЧП в башкирской столице поступило пожарным около 15 часов дня. Очевидцы рассказали, что из окна квартиры в девятиэтажке по улице Бессонова валят клубы дыма.
На место тут же примчались расчеты огнеборцев, прибыли четыре пожарные машины и скорая.
К счастью, все обошлось.
— Вызов действительно был. На месте обнаружили, что в квартире загорелись личные вещи, и жильцы самостоятельно справились до приезда пожарных. Ущерб незначительный, обошлось без пострадавших, — рассказали в