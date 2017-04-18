Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Меркель передала британским спецслужбам досье на Путина
Войска КНДР: что известно об армии самой закрытой страны (фото)
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
«Вопрос с Крымом решится сам собой»: СМИ о новом законе Украины
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Полюс холода
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
14:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе в многоэтажке загорелась квартира

На вызов примчались четыре машины огнеборцев.

Сообщение о ЧП в башкирской столице поступило пожарным около 15 часов дня. Очевидцы рассказали, что из окна квартиры в девятиэтажке по улице Бессонова валят клубы дыма.

На место тут же примчались расчеты огнеборцев, прибыли четыре пожарные машины и скорая.

К счастью, все обошлось.

— Вызов действительно был. На месте обнаружили, что в квартире загорелись личные вещи, и жильцы самостоятельно справились до приезда пожарных. Ущерб незначительный, обошлось без пострадавших, — рассказали в пресс-службе МЧС по республике.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Дизайн iPhone 8 будет похож на iPhone 4s
Не ждали? Снова к нам идут «Мистрали»
Дизайн iPhone 8 будет похож на iPhone 4s
Задержанный фигурант дела о теракте в Петербурге признал вину
Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ по прозвищу Русский
Тереза Мэй объявила дату досрочных выборов в парламент Британии
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь