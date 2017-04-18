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15:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Донецке сгорело здание бывшего кинотеатра

В Калининском районе Донецка произошел пожар в здании бывшего кинотеатра «Донецк». Внутри здания было найдено тело мужчины. О других пострадавших не сообщается.

Источник: "РИА Новости" Украина

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать деятельность бездомных, которые жили в пустующем здании кинотеатра.

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Возгорание произошло внутри здания. Помещение бывшего кинотеатра «Донецк» серьезно пострадало.

Крыша полностью сгорела и осыпалась, частично рухнули бетонные перекрытия.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на причале в Одессе.

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