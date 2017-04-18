В Донецке сгорело здание бывшего кинотеатра
В Калининском районе Донецка произошел пожар в здании бывшего кинотеатра «Донецк». Внутри здания было найдено тело мужчины. О других пострадавших не сообщается.
В Калининском районе Донецка произошел пожар в здании бывшего кинотеатра «Донецк». Внутри здания было найдено тело мужчины. О других пострадавших не сообщается.
По предварительной информации, причиной возгорания могла стать деятельность бездомных, которые жили в пустующем здании кинотеатра.
Возгорание произошло внутри здания. Помещение бывшего кинотеатра «Донецк» серьезно пострадало.
Крыша полностью сгорела и осыпалась, частично рухнули бетонные перекрытия.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сообщалось о крупном пожаре на причале в Одессе.