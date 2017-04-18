Полиция ищет вора, укравшего рекламный баннер

Баннер ненадолго оставили на скамейке, чем и воспользовался вор. Кражу запечатлели камеры видеонаблюдения.

Открыто уголовное дело, а тех, кто узнал подозреваемого, просят позвонить в полицию. Грозит ему штраф до 13 тысяч леев или до двух лет тюрьмы.