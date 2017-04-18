Полиция ищет вора, укравшего рекламный баннер
Полиция ищет вора, укравшего рекламный баннер стоимостью четыре тысячи леев. Произошла кража на Северном автовокзале.
Полиция ищет вора, укравшего рекламный баннер стоимостью четыре тысячи леев. Произошла кража на Северном автовокзале.
Баннер ненадолго оставили на скамейке, чем и воспользовался вор. Кражу запечатлели камеры видеонаблюдения.
Открыто уголовное дело, а тех, кто узнал подозреваемого, просят позвонить в полицию. Грозит ему штраф до 13 тысяч леев или до двух лет тюрьмы.