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15:50 (мск), источник: Publika.md

Полиция ищет вора, укравшего рекламный баннер

Полиция ищет вора, укравшего рекламный баннер стоимостью четыре тысячи леев. Произошла кража на Северном автовокзале.

Источник: Publika.md

Баннер ненадолго оставили на скамейке, чем и воспользовался вор. Кражу запечатлели камеры видеонаблюдения.

Открыто уголовное дело, а тех, кто узнал подозреваемого, просят позвонить в полицию. Грозит ему штраф до 13 тысяч леев или до двух лет тюрьмы.

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