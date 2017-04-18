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16:06 (мск), источник: УНИАН

Предполагаемого сообщника киллера Вороненкова задерживали перед убийством — журналист

Возможного сообщника Павла Паршова, убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, правоохранители задерживали за 8 дней до убийства политика за хранение оружия, но отпустили. Об этом пишет журналистка Алена Лунькова, передает Цензор. НЕТ.

По ее словам, возможный напарник Паршова — Ярослав Левенец (именно с ним убийца Вороненкова снял жилье в Киеве за три дня до преступления) — за 8 дней до убийства был задержан на вокзале Киева.

Задержан он был за хранение оружия в ячейке на вокзале. Как пишет Лунькова, 13 марта во время инкассации ячеек с превышенным сроком хранения нашли рюкзак, в котором обнаружили биноколь, револьвер (7 патронов калибром 7,62) и пистолет без номеров (6 патронов, калибром 5,45 мм), а также глушитель и серые спортивные штаны.

За этими вещами и пришел Левенец. Лунькова отмечает, что по его словам, он привез оружие из АТО для самозащиты.

«Его действительно задержали, но уже через несколько часов отпустили. И лишь в день убийства Вороненкова (23.03.2017) ему сообщили о подозрении по 263 статье “незаконное обращение с оружием”. И уже на следующий день объявили в розыск», — пишет Лунькова.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца умер на операционном столе.

Вскоре убийца Вороненкова умер на операционном столе. Предполагаемый сообщник убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец уже объявлен в розыск.

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