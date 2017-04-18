По факту обрушения спорткомплекса в Пермском районе возбуждено уголовное дело

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, установлено, что новый спорткомплекс был приобретен в 2015 году администрацией Двуреченского сельского поселения по муниципальному контракту и договору купли-продажи с ООО «Контакт-Строй» за 17,8 млн руб.



Прокурорская проверка по факту обрушения кровли установила, что объект построен с многочисленными нарушениями строительных норм и правил проектирования. Обрушение кровли повлекло за собой различные деформации строения, креплений и несущих балок. По требованию прокурора незамедлительно было принято решение о прекращении эксплуатации здания и ограждении опасной территории. По итогам проверки прокурором района главе Двуреченского сельского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого два чиновника администрации привлечены к дисциплинарной ответственности.



Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Кроме этого, по указанию прокурора района органам полиции поручено проверить и дать уголовно-правовую оценку действиям виновных должностных лиц, участвовавших в приобретении некачественного объекта капитального строительства.