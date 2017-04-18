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15:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии экс-начальник ветеринарной станции брал взятки

За решетку мужчина не попадет.

Спустя несколько месяцев расследования в Уфе вынесли приговор бывшему руководителю столичной ветеринарной станции. В суде удалось доказать, что 61-летний мужчина собирал дань со своих же коллег.

Оказалось, что прямо на работе экс-начальник учреждения создал этакий нелегальный бизнес. У него была договоренность с заведующими лабораториями: я не докучаю вам проверками и не придираюсь к работе, а вы за свою спокойную жизнь платите деньги.

В июне 2016 года, после очередной передачи денег, его задержали сотрудники МВД по РБ.

— Суд признал его виновным в получении взятки и в мелком взяточничестве. Мужчине назначен штраф — 500 тысяч рублей, и запрет на 3 года занимать должности госслужбы, — отметили в СКР по Башкирии.

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