В Башкирии экс-начальник ветеринарной станции брал взятки
За решетку мужчина не попадет.
За решетку мужчина не попадет.
Спустя несколько месяцев расследования в Уфе вынесли приговор бывшему руководителю столичной ветеринарной станции. В суде удалось доказать, что 61-летний мужчина собирал дань со своих же коллег.
Оказалось, что прямо на работе
В июне 2016 года, после очередной передачи денег, его задержали сотрудники МВД по РБ.
— Суд признал его виновным в получении взятки и в мелком взяточничестве. Мужчине назначен штраф — 500 тысяч рублей, и запрет на 3 года занимать должности госслужбы, — отметили в СКР по Башкирии.