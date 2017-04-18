Коммунальная авария оставила без воды посетителей воронежского кинотеатра
Труба пришла в негодность на улице Пушкинская.
Труба пришла в негодность на улице Пушкинская.
В кинотеатре «Пролетарий» на проспекте Революции в Воронеже отключили воду
Авария произошла около 11:00. На 15:04 ее еще не устранили. На месте работают сотрудники РВК «Воронеж». На время замены трубы воду перекрыли в «Пролетарии» и еще одном административном здании, находящемся поблизости. На водоснабжение в жилых домах ЧП не повлияло.