Коммунальная авария оставила без воды посетителей воронежского кинотеатра

В кинотеатре «Пролетарий» на проспекте Революции в Воронеже отключили воду из-за коммунальной аварии, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе управы Центрального района во вторник, 18 апреля. Труба на улице Пушкинская, 2 пришла в негодность, и территорию возле кинотеатра затопило.

Авария произошла около 11:00. На 15:04 ее еще не устранили. На месте работают сотрудники РВК «Воронеж». На время замены трубы воду перекрыли в «Пролетарии» и еще одном административном здании, находящемся поблизости. На водоснабжение в жилых домах ЧП не повлияло.