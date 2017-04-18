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15:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Коммунальная авария оставила без воды посетителей воронежского кинотеатра

Труба пришла в негодность на улице Пушкинская.

В кинотеатре «Пролетарий» на проспекте Революции в Воронеже отключили воду из-за коммунальной аварии, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе управы Центрального района во вторник, 18 апреля. Труба на улице Пушкинская, 2 пришла в негодность, и территорию возле кинотеатра затопило.

Авария произошла около 11:00. На 15:04 ее еще не устранили. На месте работают сотрудники РВК «Воронеж». На время замены трубы воду перекрыли в «Пролетарии» и еще одном административном здании, находящемся поблизости. На водоснабжение в жилых домах ЧП не повлияло.

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