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15:41 (мск), источник: ТАСС

Задержанный фигурант дела о теракте в петербургском метро признал вину

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Девятый фигурант дела о теракте в петербургском метро Аброр Азимов, задержанный накануне в Подмосковье, признал свою вину. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Армен Задоян.

Источник: РИА "Новости"

«Он признал вину в полном объеме, можно так сказать», — сказал Задоян.

Басманный суд Москвы во вторник рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Азимову.

Как сообщила накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, задержанный в Одинцовском районе Московской области Аброр Азимов является соучастником преступления, его роль устанавливается. Вместе с тем в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что выходец из Центрально-Азиатского региона Аброр Азимов является одним из организаторов теракта в петербургском метро. По данным ФСБ, он осуществил подготовку террориста-смертника, который привел в действие взрывное устройство.

Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

В ходе задержания у Азимова были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 2 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

Теракт в метро Петербурга

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Жертвами теракта стали 14 пассажиров, погиб террорист, который привел в действие взрывное устройство, более 50 пострадали. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро «Площадь Восстания». Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины — им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 2 ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. 6 апреля СК сообщил о задержании в Петербурге и Москве восьмерых подозреваемых по уголовному делу. Позднее они были арестованы. 11 апреля директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек.

Комментарии
3
Андрей Гончаров
Скоро найдут в камере повешенным.
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Алексей
Он усы не сбрил, рановато взяли..
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Михаил Журавлев
Ну и что с того?? Будет, к о з л и н а, на киче отдыхать - "вышку"-то "господа" отменили...
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12:42 (мск)© Ньюстюб
Задержанный фигурант дела о теракте в петербургском метро признал вину
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