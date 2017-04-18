Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Путин поговорил с Порошенко о Донбассе
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото)
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Киев готовит закон, который признает Крым российским – СМИ
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
22Цвет нации
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
17:50 (мск), источник: ТАСС

Найдена машина, на которой скрылись преступники после разбоя со стрельбой в Москве

В настоящее время продолжается розыск преступников.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Найден автомобиль неизвестных злоумышленников, обстрелявших другую машину на юго-востоке Москвы и похитивших из нее сумку. Для задержания подозреваемых в преступлении в городе был введен план «Перехват», их автомобиль обнаружен брошенным. Об этом ТАСС сообщили в полиции.

«Около дома номер 7 по Люблинской улице неизвестные совершили разбойное нападение. По предварительной информации, они открыли стрельбу из огнестрельного оружия по машине и скрылись», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, из машины была похищена сумка с деньгами.

В пресс-службе московской полиции ТАСС подтвердили факт происшествия. «Около 14:55 мск, со слов очевидцев, обратившихся в полицию, несколько неизвестных на машине Nissan преградили дорогу автомашине Peugeot в районе дома номер 7 по Люблинской улице. Совершив несколько выстрелов из оружия, они разбили окно машины и забрали из салона сумку», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время идет розыск преступников, устанавливается, что они похитили. Информации о пострадавших нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Сбербанк РФ лишили прав на торговую марку «Сбербанк» на Украине
Путин сравнил выдающих микрозаймы со старухой-процентщицей
Делегация из Турции вылетела в Москву обсудить снятие санкций
СМИ заподозрили Трампа в неразличении Ким Чен Ына и Ким Чен Ира
Суд арестовал отца полковника Захарченко
При падении полицейского вертолета в Турции погибли 12 человек
Спорт
«Лестер» — «Атлетико», «Реал» — «Бавария»: превью Лиги чемпионов Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Рассказываем последние новости о командах
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Садовое кольцо сузят ради удобства пешеходов
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь