Найдена машина, на которой скрылись преступники после разбоя со стрельбой в Москве

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Найден автомобиль неизвестных злоумышленников, обстрелявших другую машину на юго-востоке Москвы и похитивших из нее сумку. Для задержания подозреваемых в преступлении в городе был введен план «Перехват», их автомобиль обнаружен брошенным. Об этом ТАСС сообщили в полиции.

«Около дома номер 7 по Люблинской улице неизвестные совершили разбойное нападение. По предварительной информации, они открыли стрельбу из огнестрельного оружия по машине и скрылись», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, из машины была похищена сумка с деньгами.

В пресс-службе московской полиции ТАСС подтвердили факт происшествия. «Около 14:55 мск, со слов очевидцев, обратившихся в полицию, несколько неизвестных на машине Nissan преградили дорогу автомашине Peugeot в районе дома номер 7 по Люблинской улице. Совершив несколько выстрелов из оружия, они разбили окно машины и забрали из салона сумку», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время идет розыск преступников, устанавливается, что они похитили. Информации о пострадавших нет.