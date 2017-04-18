Найдена машина, на которой скрылись преступники после разбоя со стрельбой в Москве
В настоящее время продолжается розыск преступников.
В настоящее время продолжается розыск преступников.
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Найден автомобиль неизвестных злоумышленников, обстрелявших другую машину на
«Около дома номер 7 по Люблинской улице неизвестные совершили разбойное нападение. По предварительной информации, они открыли стрельбу из огнестрельного оружия по машине и скрылись», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, из машины была похищена сумка с деньгами.
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В настоящее время идет розыск преступников, устанавливается, что они похитили. Информации о пострадавших нет.