В Гродно на одном переходе с начала года сбили троих пешеходов

Один из случаев наезда на пешехода на переходе по ул. Поповича в Гродно закончился смертельно, в остальных — травмы получили два человека.

«Последнее ДТП тут зафиксировано 14 апреля. Около 18 часов водитель 1954 года рождения на автомобиле “Тойота” при подъезде к переходу не убедился в безопасности и совершил наезд на девочку-пешехода. Она переходила дорогу по пешеходному переходу слева направо по ходу движения машины», — рассказали в ГАИ. В результате происшествия девочка 2009 года рождения с переломом и ушибами госпитализирована.

Работы по установке на подходах к переходу искусственных неровностей были проведены 18 апреля. «Сделано это для стабилизации обстановки и повышения защищенности пешеходов. Эта мера вынужденная и продиктована несоблюдением водителями правил проезда данного перехода, что отразилось на всплеске аварийности на нем», — отметили в ГАИ.