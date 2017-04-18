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17:06 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродно на одном переходе с начала года сбили троих пешеходов

18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на подъезде к переходу, где с начала года сбили троих пешеходов, установили искусственные неровности. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Один из случаев наезда на пешехода на переходе по ул. Поповича в Гродно закончился смертельно, в остальных — травмы получили два человека.

«Последнее ДТП тут зафиксировано 14 апреля. Около 18 часов водитель 1954 года рождения на автомобиле “Тойота” при подъезде к переходу не убедился в безопасности и совершил наезд на девочку-пешехода. Она переходила дорогу по пешеходному переходу слева направо по ходу движения машины», — рассказали в ГАИ. В результате происшествия девочка 2009 года рождения с переломом и ушибами госпитализирована.

Работы по установке на подходах к переходу искусственных неровностей были проведены 18 апреля. «Сделано это для стабилизации обстановки и повышения защищенности пешеходов. Эта мера вынужденная и продиктована несоблюдением водителями правил проезда данного перехода, что отразилось на всплеске аварийности на нем», — отметили в ГАИ.

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