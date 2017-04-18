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16:07 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Фигурист Ковтун попал в ДТП и опоздал на самолет

Уральскому спортсмену пришлось самостоятельно добираться до Токио.

Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун опоздал на самолет, в котором сборная России вылетела на командный чемпионат мира в Токио, сообщает 18 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

«Во всем виноват таксист, который угодил в ДТП, — написал Ковтун в своем «Инстаграме».

Впрочем, трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании с блеском вышел из затруднительного положения. Он купил билет до Токио с пересадкой в Сеуле и устремился в погоню за командой.

В результате Ковтун прибыл в Токио через несколько часов после основной команды.

Командный чемпионат мира пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.

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