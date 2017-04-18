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15:57 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородец подозревается в избиении до смерти односельчанина деревянной палкой

Житель Нижегородской области подозревается в избиении до смерти односельчанина деревянной палкой. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 18 апреля 2017 года.

Следователи полагают, что преступление произошло в ночь на 14 апреля текущего года в р.п. Воротынец Лысковского района. Подозреваемый 29-летний местный житель, находясь у себя в квартире, поссорился с 31-летним мужчиной, который в это время был у него в гостях, и проживал в этом же доме. В ходе ссоры подозреваемый ударил соседа по голове стеклянной бутылкой, а затем избил деревянной палкой. Затем он вынес пострадавшего в подъезд. Тот дополз до своей квартиры, и там скончался.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчина свою вину признал полностью. В СУ СК сообщили, что он не трудоустроен, ранее не судим.

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