В Острогожской лесополосе нашли боеприпасы

Склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили местные жители в лесополосе в районе села Коротояк в понедельник, 17 апреля, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» начальник Острогожского ГО И ЧС Владимир Калашников.

Местные жители сразу же позвонили в районный отдел ГО и ЧС. Прибывшие специалисты нашли в лесополосе 50 штук авиационных снарядов весом 25 кг.

— Все боеприпасы — отечественного производства, калибром 122 мм. Это так называемые «переделки» — к обычным снарядам приварили «оперение», — пояснил Владимир Калашников.

Опасные находки отвезли на специальный полигон и уничтожили. На площадке дежурили скорая помощь и пожарные.