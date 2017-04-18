Гламурный адвокат Мынзат попал в ДТП

Ранее Апелляционная палата Кишинева приговорила Мынзата к 9 годам тюрьмы за мошенничество.

В одной из попавших в ДТП машин находился адвокат Валериан Мынзат.

ДТП произошло на пересечении улиц Тудор Владимиреску, Богдан Воевод и Флорилор в Кишиневе. Мынзат запечатлен на фотографиях в момент, когда он выходил из автомобиля и пересаживался в другое транспортное средство. На руках у адвоката находилась его дочь.

Адвокат Валериан Мынзат попал в ДТП в Кишиневе.

В результате аварии образовалась пробка. Правоохранительные органы расследуют произошедший инцидент.

Уголовное дело о мошенничестве, по которому Мынзату вынесли приговор, было открыто еще в 2009 году. Его признали виновным в инсценировке ДТП, чтобы получить в страховой компании компенсацию в 300 тысяч леев. На данный момент это дело находится на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинева.

Мынзат известен не столько своей адвокатской деятельностью, сколько эпатажным поведением. Он — любитель гламурных костюмов и всячески выставляет напоказ роскошь, которая его окружает, — от люксовых автомобилей до дома.