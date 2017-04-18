В Кокшетау племянник украл у своей тети шубу за 500 тыс. тенге

Заявление о пропаже мехового изделия поступило в городское управление внутренних дел 16 апреля. По словам 58-летней женщины, неизвестные лица, воспользовавшись ее отсутствием, совершили кражу норковой шубы. Ущерб потерпевшая оценила в 500 000 тенге.

По одной из версий оперативников, кражу мог совершить кто-то из родных и близких заявительницы, то есть те люди, которые имели свободный доступ в ее квартиру.

Проверяя данную версию, стражи порядка установили, что за несколько дней до преступления, 26- летний племянник потерпевшей менял своей родственнице замок и как оказалось позже, один из ключей, молодой человек оставил себе.

Далее он рассказал своему 23-летнему знакомому о наличии ключа от квартиры тетушки, на что последний предложил совершить кражу, а вырученные деньги поделить поровну.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на следующий же день оперативниками были задержаны двое подозреваемых, 1989 и 1994 года рождения. В настоящее время имеются признательные показания, вещественное доказательство изъято.

Полицейскими начато досудебное расследование по ст. 188 ч.2 УК РК (кража).