Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Санкт-Петербурге
Басманный суд отправил под стражу на полтора месяца Аброра Азимова, которого следствие считает причастным к взрыву в метро
Басманный суд отправил под стражу на полтора месяца Аброра Азимова, которого следствие считает причастным к взрыву в метро
Обвиняемый в причастности к теракту в метро
Об аресте Азимова ходатайствовал следователь Андрей Жигулин. На заседании он рассказал, что 17 апреля Азимов был задержан по подозрению в организации теракта и незаконном обороте оружия и «подтвердил свое участие в подготовке взрыва». При задержании у него изъяли пистолет Макарова, четыре патрона, несколько мобильных телефонов и
«На арест я согласен. С тем, что я признал свою причастность к подготовке взрыва, я не согласен, — пояснил Азимов. — Мое участие есть, но непрямое. Я не осознавал, что я помогаю теракту. Мне дали команду, и я ее выполнил». Пояснить, что именно он сделал, ему помешали судья и следователь. «Мы вас сейчас не допрашиваем», — перебил Карпов.
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Азимов родился в
По версии ФСБ, Азимов «осуществил подготовку террориста-смертника» Акбарджона Джалилова, который 3 апреля взорвал бомбу на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Жертвами теракта стали 15 человек, более 60 пострадали.