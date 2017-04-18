Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Санкт-Петербурге

Обвиняемый в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов арестован на 1 месяц и 16 суток. Такое решение принял судья Басманного суда Москвы Артур Карпов, передает корреспондент РБК из зала заседаний.

Об аресте Азимова ходатайствовал следователь Андрей Жигулин. На заседании он рассказал, что 17 апреля Азимов был задержан по подозрению в организации теракта и незаконном обороте оружия и «подтвердил свое участие в подготовке взрыва». При задержании у него ​изъяли пистолет Макарова, четыре патрона, несколько мобильных телефонов и сим-карт. Необходимость ​заключить Азимова под стражу он обосновал тем, что тот может «связаться с подельниками, которые в данный момент не установлены».