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17:09 (мск), источник: РБК

Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Санкт-Петербурге

Басманный суд отправил под стражу на полтора месяца Аброра Азимова, которого следствие считает причастным к взрыву в метро Санкт-Петербурга. Азимов заявил, что помогал террористам, но был не в курсе их планов.

Источник: РИА "Новости"

Обвиняемый в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов арестован на 1 месяц и 16 суток. Такое решение принял судья Басманного суда Москвы Артур Карпов, передает корреспондент РБК из зала заседаний.

Об аресте Азимова ходатайствовал следователь Андрей Жигулин. На заседании он рассказал, что 17 апреля Азимов был задержан по подозрению в организации теракта и незаконном обороте оружия и «подтвердил свое участие в подготовке взрыва». При задержании у него ​изъяли пистолет Макарова, четыре патрона, несколько мобильных телефонов и сим-карт. Необходимость ​заключить Азимова под стражу он обосновал тем, что тот может «связаться с подельниками, которые в данный момент не установлены».

Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

«На арест я согласен. С тем, что я признал свою причастность к подготовке взрыва, я не согласен, — пояснил Азимов. — Мое участие есть, но непрямое. Я не осознавал, что я помогаю теракту. Мне дали команду, и я ее выполнил». Пояснить, что именно он сделал, ему помешали судья и следователь. «Мы вас сейчас не допрашиваем», — перебил Карпов.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Азимов родился в Джалал-Абаде, отказался от гражданства Киргизии, получил российский паспорт и в последнее время жил в Лесном Городке Одинцовского района Подмосковья. Он окончил только семь классов школы; официальной работы у него на момент задержания не было. Азимов женат, у него есть двухлетний ребенок.

По версии ФСБ, Азимов «осуществил подготовку террориста-смертника» Акбарджона Джалилова, который 3 апреля взорвал бомбу на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Жертвами теракта стали 15 человек, более 60 пострадали.

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