В Гродно экскаватор упал с тягача
18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно экскаватор упал с тягача на повороте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно экскаватор упал с тягача на повороте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
ДТП произошло на путепроводе на пересечении проспектов Янки Купалы и Клецкова. Во время транспортировки гусеничный экскаватор упал на проезжую часть и частично на тротуар. Людей на дороге в этот момент не было, поэтому никто не пострадал.
«Водитель тягача совершал поворот. Он объяснил произошедшее наклоном дороги на перекрестке и тем, что трактор неровно стоял на полуприцепе. На месте работали госавтоинспекторы, а сейчас проводится необходимая проверка», — пояснили в ГАИ.