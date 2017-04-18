В Гродно экскаватор упал с тягача

ДТП произошло на путепроводе на пересечении проспектов Янки Купалы и Клецкова. Во время транспортировки гусеничный экскаватор упал на проезжую часть и частично на тротуар. Людей на дороге в этот момент не было, поэтому никто не пострадал.

«Водитель тягача совершал поворот. Он объяснил произошедшее наклоном дороги на перекрестке и тем, что трактор неровно стоял на полуприцепе. На месте работали госавтоинспекторы, а сейчас проводится необходимая проверка», — пояснили в ГАИ.