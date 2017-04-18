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17:45 (мск), источник: РИА Новости

В результате падения вертолета на востоке Турции погибли 12 человек

АНКАРА, 18 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Все двенадцать человек, находившиеся на борту полицейского вертолета, который потерпел катастрофу в провинции Тунджели на востоке Турции, погибли, сообщила во вторник администрация провинции.

При этом изначально турецкие СМИ со ссылкой на местные власти сообщили об 11 погибших.

«В результате катастрофы семь полицейских, один судья, один военнослужащий и три члена экипажа погибли», — говорится в сообщении администрации.

Ранее администрация губернатора провинции Тунджели сообщила о катастрофе с полицейским вертолетом типа Sikorsky в районе Пюлюмюр, которая произошла в 11.40 — через 10 минут после взлета. Причиной катастрофы, по предварительным данным, могли стать плохие погодные условия.

Вертолет упал в труднодоступной горной местности на высоте 2500 метров, и спасатели смогли туда добраться только спустя шесть часов. В спасательной операции участвовали три самолета, два вертолета, 43 спасателя и 7 альпинистов.

Комментарии
2
СМЕРШ 3 УФ
Это уж что бы точно никто не сомневался что Президенту Турции просто таки необходима вся полнота власти в одних руках, а смертная казнь просто панацея от всего. Он же сейчас не думает что смертная то казнь может и к нему потом быть применена - рассчитывает что помрет к тому времени, как потеряет власть.
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Tavovic
Вертолет не самолет (
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На востоке Турции упал полицейский вертолет
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