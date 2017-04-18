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17:54 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Новой Усмани малыши замерзают в детском саду

Дети в селе Рогачёвка Новоусманского района вынуждены как следует утепляться, чтобы пойти в детский сад — в учреждении нет отопления. Оно пропало после того, как в конце марта от ветра упала печная труба.

По словам родителей, с утра температура в помещении около 8 градусов тепла, но уже позднее с помощью обогревателей её доводят до 18 градусов. Хотя и этого, к слову, по нормам СанПина недостаточно. Из 50 воспитанников детсада на занятия ходят не более пяти. При этом мамы малышей говорят, неоднократно обращались в администрацию района, но там им ответили, что отопительный сезон скоро закончится и устранять неполадки пока не надо.

Татьяна Юдина, жительница села Рогачёвка:

«Многим семьям негде оставить детей. И в садике очень холодно, приносим обогреватели из дома. Мы вот сегодня проходили, разувались, полы ледяные. Постели сырые, сыростью пахнут. И детей кладут в холодные постели, одетыми».

В администрации Новоусманского района длительную замену трубы объясняют тем, что поначалу готовили документы, затем искали средства и подходящие детали для замены — всё это заняло у них немало времени. Все неполадки там пообещали устранить до конца недели.

Елена Трегубова, специалист отдела образования, опеки, спорта и молодёжной политики администрации Новоусманского района:

«Мы делаем всё возможное, чтобы устранить последствия ЧС, были подготовлены все необходимые документы, распоряжения, сметы, выделены деньги по линии ГО ЧС по линии устранения следствий ЧС, а также был осуществлён поиск трубы подходящего диаметра. После доставки трубы на место, сразу же начнётся монтаж. В течение двух дней монтаж должен закончиться».

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