В Нижнем Новгороде на улице Ильинской трактор повредил дом и скрылся

Трактор ковшом повредил старый деревянный дом на улице Ильинской в Нижнем Новгороде, сообщили «АиФ-НН» местные жители.

Инцидент произошел в ночь на 18 апреля на Ильинской 80А, его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«На кадрах видно, как два трактора выехали на встречную полосу. Один из них проехал по тротуару и по касательной столкнулся с домом. Водитель даже не остановился и уехал. В результате происшествия вывалились кирпичи обшивки, по зданию пошла трещина. Номер трактора рассмотреть не удалось», — сообщили местные жители.

На место происшествия вызвали сотрудников ДПС, которые зафиксировали повреждения. Жители опасаются, что это происшествие не случайно, и дом хотят поскорее снести. Рядом с этим зданием идут строительные работы. «АиФ-НН» будет следить за ситуацией.