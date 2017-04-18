В Нижнем Новгороде на улице Ильинской трактор повредил дом и скрылся
Два трактора выехали на встречную полосу, один из них по касательной столкнулся с домом.
Два трактора выехали на встречную полосу, один из них по касательной столкнулся с домом.
Трактор ковшом повредил старый деревянный дом на улице Ильинской в Нижнем Новгороде, сообщили «АиФ-НН» местные жители.
Инцидент произошел в ночь на 18 апреля на Ильинской 80А, его зафиксировали камеры видеонаблюдения.
«На кадрах видно, как два трактора выехали на встречную полосу. Один из них проехал по тротуару и по касательной столкнулся с домом. Водитель даже не остановился и уехал. В результате происшествия вывалились кирпичи обшивки, по зданию пошла трещина. Номер трактора рассмотреть не удалось», — сообщили местные жители.
На место происшествия вызвали сотрудников ДПС, которые зафиксировали повреждения. Жители опасаются, что это происшествие не случайно, и дом хотят поскорее снести. Рядом с этим зданием идут строительные работы. «АиФ-НН» будет следить за ситуацией.