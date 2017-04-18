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18:15 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде на улице Ильинской трактор повредил дом и скрылся

Два трактора выехали на встречную полосу, один из них по касательной столкнулся с домом.

Трактор ковшом повредил старый деревянный дом на улице Ильинской в Нижнем Новгороде, сообщили «АиФ-НН» местные жители.

Инцидент произошел в ночь на 18 апреля на Ильинской 80А, его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«На кадрах видно, как два трактора выехали на встречную полосу. Один из них проехал по тротуару и по касательной столкнулся с домом. Водитель даже не остановился и уехал. В результате происшествия вывалились кирпичи обшивки, по зданию пошла трещина. Номер трактора рассмотреть не удалось», — сообщили местные жители.

На место происшествия вызвали сотрудников ДПС, которые зафиксировали повреждения. Жители опасаются, что это происшествие не случайно, и дом хотят поскорее снести. Рядом с этим зданием идут строительные работы. «АиФ-НН» будет следить за ситуацией.

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