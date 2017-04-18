Страшное ДТП в Костештах: один человек погиб и один пострадал

О случившемся в полицию сообщил другой водитель, заметивший тело на обочине. Пострадавшего нашли в 19-ти метрах.

«Житель села Молешть, проезжая по этой трассе, увидел тело и сразу же позвонил в полицию. Сейчас мы пытаемся определить автомобиль, сбивший пешеходов», — сказала пресс-секретарь ИП Яловен Сильвия Ветку.

Пострадавшего прооперировали. Врачи в прогнозах сдержанны.

«У пациента множественные травмы, начиная от сотрясения мозга и заканчивая переломами обеих ног. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии и прооперировали», — отметил заведующий приемным отделением БСМП Игорь Куров.

Родственники погибшего рассказывают, что он накануне вечером никуда выходить не собирался.

«Пришёл и собирался лечь спать. Но к нам зашел сосед, попросил куда-то с ним пойти. Не знаю, куда они собрались так поздно. Ион вышел в спортивных штанах, в которых обычно спит», — сказала родственница погибшего Татьяна Виеру.

На дороге, где случалась авария, допустимый скоростной предел — 60 километров в час. Но местные жители говорят, что правила здесь часто нарушают.

«Ниже дорога плохая, но водители заезжают на горку, где начинается хорошее покрытие, и жмут на газ».

Если виновного найдут, ему грозит до 7 лет тюрьмы. Другое трагическое ДТП случилось накануне в Теленештах. Водитель легковушки заснул за рулём и съехал в кювет. Его четырехлетний сын скончался на месте, другие пассажиры доставлены в больницу.