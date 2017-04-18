В Воронеже маршрутный «ПАЗ» сбил 14-летнюю девочку на «зебре»

Маршрутный «ПАЗ-32053» сбил 14-летнюю девочку в Воронеже у дома № 49 по улице Хоперский переулок в 14:10 вторника, 18 апреля. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе 112». По предварительным данным, девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, уточнили в пресс-службе городской ГИБДД.

Маршруткой управлял 37-летний мужчина. Он ехал со сторону Ленинского проспекта по улице Димитрова в сторону улицы Брусилова. Пострадавшую в аварии школьницу доставили в медучреждение.