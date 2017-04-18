Суд арестовал отца полковника Захарченко

По ее словам, на решение суда подана апелляционная жалоба, законность ареста отца Захарченко будет проверена в Мосгорсуде 24 апреля.

Согласно материалам дела, отец подполковника подозревается в пособничестве в растрате.

Захарченко был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода получения взятки ему вменили 22 февраля, после передачи его дела в СК РФ. Обвинение по новым эпизодам ему пока не предъявлено, пока он является подозреваемым в получении особо крупной взятки через посредника от неустановленного лица. Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Захарченко до 8 июня.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.