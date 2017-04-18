Бывший замглавы Ростуризма Амунц получил семь лет колонии
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник приговорил к семи годам колонии бывшего заместителя руководителя Ростуризма,
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник приговорил к семи годам колонии бывшего заместителя руководителя Ростуризма,
«Признать Амунца виновным в… пособничестве в хищении в особо крупном размере и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказала судья Мария Сизинцева.
Кроме того, суд в рамках гражданского иска взыскал с бывшего чиновника сумму ущерба.
Амунц свою вину отрицает, его защита настаивала на оправдательном приговоре.