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18:35 (мск), источник: РИА Новости

Бывший замглавы Ростуризма Амунц получил семь лет колонии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник приговорил к семи годам колонии бывшего заместителя руководителя Ростуризма, экс-главу компании «ОПК Девелопмент» Дмитрия Амунца по делу о хищении почти 29 миллиардов рублей из Межпромбанка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Признать Амунца виновным в… пособничестве в хищении в особо крупном размере и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказала судья Мария Сизинцева.

Кроме того, суд в рамках гражданского иска взыскал с бывшего чиновника сумму ущерба.

Амунц свою вину отрицает, его защита настаивала на оправдательном приговоре.

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