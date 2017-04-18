В Екатеринбурге самосвал провалился под асфальт

Грузовик ехал со стороны Таватуйской в направлении Технической. Во время движения под самосвалом провалилось дорожное покрытие. На скорости он угодил в образовавшуюся яму задними колесами.

«Удар был такой силы, что лопнуло двойное колесо и вырвало один из ведущих мостов», — рассказали «Уралинформбюро» в службе спасения «СОВА».