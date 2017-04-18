В Екатеринбурге самосвал провалился под асфальт
Колесо покорежено.
Колесо покорежено.
В Екатеринбурге на улице Маневровой самосвал CAMC ушел под землю задними колесами.
Грузовик ехал со стороны Таватуйской в направлении Технической. Во время движения под самосвалом провалилось дорожное покрытие. На скорости он угодил в образовавшуюся яму задними колесами.
«Удар был такой силы, что лопнуло двойное колесо и вырвало один из ведущих мостов», — рассказали «Уралинформбюро» в службе спасения «СОВА».
Следует добавить, что с 16 апреля по 15 мая в Екатеринбурге действует ограничение для движения большегрузов. Машины с нагрузкой на ось свыше 8 тонн не смогут попасть на асфальтированные дороги, а свыше 4 тонн — на грунтовые. Исключение сделано лишь для международных и пассажирских перевозок, транспортировки продуктов питания, лекарств, топлива и