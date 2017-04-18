Большая вода грозит и Западно-Казахстанской области

По его словам, в ближайшие три дня вода может прийти в в садовые товарищества «1-я дачная» и «2-я дачная», а также в район Меловых горок. Сейчас ДЧС по поручению акима области готовит проект документа о повышенной готовности к весеннему паводку. При необходимости на борьбу с большой водой выйдут 1946 человек и 920 единиц спецтехники.



Только по Уральску работать будут почти 600 человек, 165 единиц спецтехники и 15 плавательных средств. А при осложнении ситуации на помощь придут в соответствии с приказом главы МВД спасатели из Атырауской и Мангистауской областей. В Уральске определены 28 эвакуационных пунктов.