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19:00 (мск), источник: 365info.kz

Большая вода грозит и Западно-Казахстанской области

О подготовке к весенним паводкам рассказал журналистам в Уральске начальник ДЧС Западно-Казахстанской области генерал — майор Жасулан Джумашев.

Источник: 365info.kz

По его словам, в ближайшие три дня вода может прийти в в садовые товарищества «1-я дачная» и «2-я дачная», а также в район Меловых горок. Сейчас ДЧС по поручению акима области готовит проект документа о повышенной готовности к весеннему паводку. При необходимости на борьбу с большой водой выйдут 1946 человек и 920 единиц спецтехники.

Только по Уральску работать будут почти 600 человек, 165 единиц спецтехники и 15 плавательных средств. А при осложнении ситуации на помощь придут в соответствии с приказом главы МВД спасатели из Атырауской и Мангистауской областей. В Уральске определены 28 эвакуационных пунктов.

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