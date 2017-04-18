Могилевский таксист снял 4 тысячи долларов с найденной карточки, на которой был написан пин-код
Тридцатичетырехлетний могилевчанин обвиняется в хищении крупной суммы денег с помощью компьютерной техники.
Тридцатичетырехлетний могилевчанин обвиняется в хищении крупной суммы денег с помощью компьютерной техники.
Как пояснила официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк, этот горожанин занимался частным извозом.
Однажды он подвез 50-летнего пассажира, который потерял в автомобиле свою банковскую карточку.
Обнаружив, что на ней записан еще и
Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Он раскаялся в содеянном и возместил пострадавшему ущерб в полном объеме.