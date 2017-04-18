Могилевский таксист снял 4 тысячи долларов с найденной карточки, на которой был написан пин-код

Как пояснила официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк, этот горожанин занимался частным извозом.

Однажды он подвез 50-летнего пассажира, который потерял в автомобиле свою банковскую карточку.

Обнаружив, что на ней записан еще и пин-код, водитель решил воспользоваться случаем. Чтобы замести следы, снимал деньги в течение двух дней в разных банкоматах Могилева. Всего таким образом пополнил свой бюджет на 3500 долларов США и тысячу белорусских рублей.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Он раскаялся в содеянном и возместил пострадавшему ущерб в полном объеме.