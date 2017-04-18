В Йемене разбился саудовский военный самолет
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Военный вертолет ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене, погибли как минимум 12 находившихся на борту людей, передает саудовский телеканал
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Военный вертолет ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене, погибли как минимум 12 находившихся на борту людей, передает саудовский телеканал
По данным канала, крушение потерпел вертолет марки Black Hawk. Катастрофа произошла в йеменской провинции Мариб во время выполнения боевой задачи. При этом агентство Рейтер со ссылкой на саудовское агентство SPA сообщало о крушении самолета саудовских ВВС.
Среди погибших — четыре офицера и восемь
Начато расследование с целью выявить причину крушения машины. Представитель коалиции Ахмед Асири заявил агентству Франс Пресс, что о причинах пока «слишком рано» говорить.