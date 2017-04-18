Более 90 человек эвакуированы из-за пожара в гродненской школе
18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 90 человек эвакуированы
18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 90 человек эвакуированы
О пожаре в здании СШ № 4 по улице Лермонтова сообщил очевидец. Горело деревянное здание. Через пять минут первые расчеты спасателей были на месте.
«До прибытия подразделений МЧС завуч организовала эвакуацию детей и сотрудников. Всего 93 человека — 68 воспитанников и 25 преподавателей», — отметили в МЧС. Пострадавших от пожара нет.
В учебном классе
На ликвидацию потребовалось менее десяти минут. Огнем повреждена отделка стен, имущество в кабинете, закопчены стены и потолок в коридоре. Причина пожара устанавливается.