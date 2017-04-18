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20:55 (мск), источник: БЕЛТА

Более 90 человек эвакуированы из-за пожара в гродненской школе

18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 90 человек эвакуированы из-за пожара в школе в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

О пожаре в здании СШ № 4 по улице Лермонтова сообщил очевидец. Горело деревянное здание. Через пять минут первые расчеты спасателей были на месте.

«До прибытия подразделений МЧС завуч организовала эвакуацию детей и сотрудников. Всего 93 человека — 68 воспитанников и 25 преподавателей», — отметили в МЧС. Пострадавших от пожара нет.

В учебном классе математики-информатики обнаружено горение мебели и оргтехники. Площадь пожара составила около 50 кв.м. Спасатели не допустили распространения пожара за пределы помещения.

На ликвидацию потребовалось менее десяти минут. Огнем повреждена отделка стен, имущество в кабинете, закопчены стены и потолок в коридоре. Причина пожара устанавливается.

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