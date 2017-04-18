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18:55 (мск), источник: РБК - Украина

В Черкассах неизвестные с оружием заняли здание облэнерго

В Черкассах около 30 неизвестных с оружием заняли здание местного облэнерго, в результате переговоров с полицией они покинули госучреждение. Об этом говорится в сообщении полиции Черкасской области.

Сообщается, что в полицию поступила информации о группе неизвестных в помещении «Черкассыоблэнерго», которые имели при себе большое количество огнестрельного оружия.

«На место происшествия были направлены ближайшие наряды полиции, оперативных работников и сотрудников подразделения специального назначения. Как было выяснено на месте происшествия, на втором этаже помещения находится около 30 человек, вооруженные помповыми ружьями и травматическим оружием. В результате длительных переговоров руководства Главка с данными лицами, помещения госучреждения было освобождено от посторонних», — говорится в сообщении.

В настоящее время полиция устанавливает основания и цели пребывания неизвестных на территории предприятия, оружие изъято.

Ранее сообщалось, что полиция подозревает руководство двух облэнерго, в том числе и «Черкассыоблэнерго», в растрате 100 млн гривен.

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