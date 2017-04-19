Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Экс-глава российского банка призналась в хищении 114 млрд рублей
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
"Нас могли бы покрошить": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Полюс холода
10:53 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«Подозрительным предметом, из-за которого оцепили здание ЗС НО, оказался пакет с продуктами», — ГУ МВД

Подозрительным предметом, из-за которого 18 апреля правоохранители оцепили здание Законодательного собрания Нижегородской области, оказался пакт с продуктами. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном ГУ МВД России.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Напомним, что 18 апреля около 16:40 в здании Заксобрания обнаружен подозрительный предмет. В скором времени к зданию подъехали правоохранители и оцепили его. Выяснилось, что предметом является не прозрачный пакет, в котором находились неустановленные вещи. Правоохранители приступили к выяснению содержимого пакета.

Около 19:00 агентству НИА «Нижний Новгород» в ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что в пакете находились продукты питания, которые, скорее всего, оставил кто-то из посетителей Законодательного собрания. Правоохранители сняли оцепление здания.

Ранее сообщалось, что здание диагностического центра было оцеплено из-за подозрительно предмета в Нижнем Новгороде 7 апреля 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спасены три члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Обвиняемый в США в кибермошенничестве россиянин признал вину
Российский боксер оспорил дисквалификацию за допинг
Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Lexus обновил свой самый смелый кроссовер Дизайн маленького кроссовера Lexus NX в момент появления казался настолько смелым, что не возникало и мысли, что он устареет
Hi-Tech
Создана уникальная материя с отрицательной массой Физики создали аномальное вещество, которое частично «переворачивает» известные законы науки
Кино
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты У звезды «Обитаемого острова» нет проблем с психическим здоровьем, настаивает мать актера Людмила
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь