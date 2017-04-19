«Подозрительным предметом, из-за которого оцепили здание ЗС НО, оказался пакет с продуктами», — ГУ МВД

Напомним, что 18 апреля около 16:40 в здании Заксобрания обнаружен подозрительный предмет. В скором времени к зданию подъехали правоохранители и оцепили его. Выяснилось, что предметом является не прозрачный пакет, в котором находились неустановленные вещи. Правоохранители приступили к выяснению содержимого пакета.

Около 19:00 агентству НИА «Нижний Новгород» в ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что в пакете находились продукты питания, которые, скорее всего, оставил кто-то из посетителей Законодательного собрания. Правоохранители сняли оцепление здания.