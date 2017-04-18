В Мосуле ликвидирован «главный снайпер» ИГ
По данным телеканала Al Mayadeen, боевик мог быть выходцем из РФ.
По данным телеканала Al Mayadeen, боевик мог быть выходцем из РФ.
Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в иракской полиции, боевик, отвечавший за подготовку снайперов ИГ, вероятно, являлся выходцем из РФ.
Ранее командующий Федеральной полицией, задействованной в мосульской кампании, генерал Раид Шакер Джоудат сообщил о нейтрализации полевого командира ИГ Абу Хаджера
Оба боевика были уничтожены во время наступления правительственных сил в западных кварталах Мосула.