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21:34 (мск), источник: ТАСС

В Мосуле ликвидирован «главный снайпер» ИГ

По данным телеканала Al Mayadeen, боевик мог быть выходцем из РФ.

Источник: Reuters

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Федеральная полиция Ирака сообщила о ликвидации «главного снайпера» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Мосуле.

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Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в иракской полиции, боевик, отвечавший за подготовку снайперов ИГ, вероятно, являлся выходцем из РФ.

Ранее командующий Федеральной полицией, задействованной в мосульской кампании, генерал Раид Шакер Джоудат сообщил о нейтрализации полевого командира ИГ Абу Хаджера ар-Руси, который также вероятно имел гражданство РФ.

Оба боевика были уничтожены во время наступления правительственных сил в западных кварталах Мосула.

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Пора биатлон - рассадник снайперов запретить!
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