В Армении пропал российский военнослужащий
ЕРЕВАН, 18 апр — РИА Новости. Ширакское областное управление полиции Армении сообщило о пропаже военнослужащего контрактной службы 102-й российской военной базы в Гюмри.
ЕРЕВАН, 18 апр — РИА Новости. Ширакское областное управление полиции Армении сообщило о пропаже военнослужащего контрактной службы 102-й российской военной базы в Гюмри.
«По некоторым данным, военнослужащий Дмитрий Лошманов вышел за покупками 16 апреля и не вернулся», — сказал РИА Новости представитель областного управления.
По данным армянских СМИ, военнослужащий был контрактником и проживал в общежитии. Сейчас полиция занимается его розыском.