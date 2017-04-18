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20:39 (мск), источник: Мослента

Пробка длиной 11 километров образовалась на юге столицы

В дорожном заторе автомобилисты могут потерять 59 минут.

Пробка длиной 11 километров образовалась на внешней стороне МКАД на юге Москвы в районе станции метро «Лесопарковая», сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По данным специалистов, в дорожном заторе автомобилисты могут потерять 59 минут. Обычно путь на данном участке дороги занимает около девяти минут.

Также заметно затруднено движение на участке от Рижской до Савеловской этакады. Причиной затора стали две автомобильные аварии. Плотное движение наблюдается в районе Садового и Бульварного колец.

Общая дорожная ситуация в городе оценивается на три балла из 10 возможных.

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