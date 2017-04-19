Reuters узнало о гибели российских военных в Сирии

41-летний Сафонов до поездки в Сирию воевал на востоке Украины на стороне ополченцев, рассказал Reuters один из его родственников. На вопрос о том, как погиб Сафонов, родственник ответил: «Могу сказать только одну вещь — в Сирии». Мужчина был похоронен на хуторе Почтовом в Ростовской области. Несколько его соседей и местный чиновник также сообщили, что Сафонов погиб в Сирии.

Военком Константиновского района Петр Иванов не подтвердил, что Сафонов погиб в Сирии, но сообщил, что был на его похоронах. По словам военкома, на момент смерти Сафонов не был военнослужащим.

46-летний Плютинский, житель станицы Казанская Краснодарского края, был убит в сирийском Тиасе недалеко от Пальмиры 12 февраля, сообщает агентство со ссылкой на документ с выпиской из его свидетельства о смерти. Родственница Плютинского знает, что он погиб в сирийской провинции Хомс (именно там находится Тиас), и сказала, что в армии он на тот момент не служил.

27-летний Нефедов был нанят по контракту, он погиб в Сирии в феврале, сообщил его знакомый Александр Пашков. Ранее о гибели Нефедова сообщали РБК и исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT). По словам знакомых Нефедова, он умер 10 февраля в результате подрыва смертника, вместе с ним погибли еще 10 человек.

Минобороны России, МИД и российское консульство в Дамаске не ответили на запрос агентства с просьбой прокомментировать информацию о погибших в Сирии россиянах.