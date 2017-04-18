СМИ узнали о захвате беженцами в заложники сотрудников ООН в ДР Конго

Захватившие заложников люди с августа прошлого года проживали на территории базы Муниги рядом с городом Гома на границе с Руандой, передаёт Reuters. По данным агентства, всего в заложники было взято 13 сотрудников ООН.

Миссия ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК) действует с 1999 года. Она была учреждена после установления перемирия между ДРК, Анголой, Зимбабве, Намибией, Руандой и Угандой. Изначально миссия занималась мониторингом режима прекращения огня.

С 2010 года решением Совета Безопасности ООН она была переименована в Миссию ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК), она оказывает поддержку местным властям в стабилизации обстановки в стране, а также занимается гуманитарными вопросами.