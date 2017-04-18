СМИ узнали о захвате беженцами в заложники сотрудников ООН в ДР Конго
Около ста беженцев из Южного Судана взяли в заложники персонал миссии ООН на востоке Демократической Республики Конго.
Около ста беженцев из Южного Судана взяли в заложники персонал миссии ООН на востоке Демократической Республики Конго.
Они требуют передислокации в третью страну, сообщил начальник бюро ООН в городе Гома Дэниэл Руиз.
Захватившие заложников люди с августа прошлого года проживали на территории базы Муниги рядом с городом Гома на границе с Руандой, передаёт Reuters. По данным агентства, всего в заложники было взято 13 сотрудников ООН.
Миссия ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК) действует с 1999 года. Она была учреждена после установления перемирия между ДРК, Анголой, Зимбабве, Намибией, Руандой и Угандой. Изначально миссия занималась мониторингом режима прекращения огня.
С 2010 года решением Совета Безопасности ООН она была переименована в Миссию ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК), она оказывает поддержку местным властям в стабилизации обстановки в стране, а также занимается гуманитарными вопросами.
Но весёлые зверята -
Поросята, медвежата -
Пуще прежнего шалят,
Зайца слушать не хотят.
Рыбы по полю гуляют,
Жабы по небу летают,
Мыши кошку изловили,
В мышеловку посадили.
А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
Уточнять про лисичек ??? )))