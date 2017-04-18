В Киргизии задержали брата предполагаемого организатора взрыва в Петербурге

Близкие Аброра Азимова утверждают, что его старший брат Акрам Азимов приехал в республику на лечение 27 марта. 15 апреля его положили на операцию в Джалал-Абаде, в тот же день, по словам его тети, его из больничной палаты на допрос забрали сотрудники Госкомитета национальной безопасности.

Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает 24.kg со ссылкой на родных братьев Азимовых.

В спецслужбе заверили, что отпустили Акрама Азимова в тот же день, однако он не возвращался ни домой, ни в больницу, как информирует ресурс. Вместе с тем отец братьев Азимовых утверждает, что Акрам был после задержания отправлен в Москву, передает «Московский комсомолец». Издание не приводит подробностей процедуры выдачи Азимова в РФ.

Ранее во вторник сообщалось, что уроженец Киргизии Аброр Азимов арестован судом до 3 июня. В ходе заседания он заявил, что лишь косвенно участвовал в организации взрыва.

Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Одинцовском районе Подмосковья. При нем был найден заряженный боевой пистолет. В ФСБ мужчину назвали одним из организаторов теракта в Петербурге, в то же время в Следственном комитете России отметили, что его роль в произошедшем устанавливается. Помимо него, по делу арестованы еще восемь человек.