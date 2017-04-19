В Калининградскую область пытались незаконно ввезти 185 смартфонов из Польши

Крупную партию гаджетов задержали в пункте пропуска Мамоново — Гроново. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России.

Инцидент произошёл ночью 15 апреля. Гаджеты обнаружили в «Киа» 38-летней жительницы Гурьевского округа, которая возвращалась из поездки по Польше. Женщина спрятала телефоны в лежащую в салоне одежду и конструктивные полости автомобиля.

Партия приобретённого товара, которую россиянка везла в Калининград по заказу индивидуального предпринимателя, обошлась закупщику в 3,7 млн рублей. «Реализация товара, который женщина не стала декларировать, должна была принести сумму в девять миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе.

Женщине за уклонение от уплаты таможенных платежей пришлось оплатить штраф. В 2015 году она уже совершала аналогичное административное правонарушение.

Гаджеты изъяли. По факту случившегося проводится разбирательство.