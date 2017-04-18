Станцию метро в центре Петербурга закрыли на вход из-за подозрительного предмета
Станцию петербургского метро «Адмиралтейская» в центре города закрыли на вход. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию метрополитена.
Станцию петербургского метро «Адмиралтейская» в центре города закрыли на вход. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию метрополитена.
«С 21:22 мск станция “Адмиралтейская” закрыта только на вход, в вестибюле обнаружена бесхозная коробка», — отмечается в сообщении.
В 21.40 мск, после проведения проверки, вход на станцию был вновь открыт.
3 апреля