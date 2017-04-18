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22:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Станцию метро в центре Петербурга закрыли на вход из-за подозрительного предмета

Станцию петербургского метро «Адмиралтейская» в центре города закрыли на вход. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию метрополитена.

Источник: РИА "Новости"

«С 21:22 мск станция “Адмиралтейская” закрыта только на вход, в вестибюле обнаружена бесхозная коробка», — отмечается в сообщении.

В 21.40 мск, после проведения проверки, вход на станцию был вновь открыт.

3 апреля террорист-смертник Акбаржон Джалилов устроил взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» метро Петербурга. Жертвами теракта стали 14 человек. 18 апреля уроженец Киргизии Аброр Азимов, подозреваемый в организации взрыв, бал арестован до 3 июня.

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