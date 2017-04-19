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09:27 (мск), источник: Новый Калининград

На Яналова трамвай врезался в легковушку

В Калининграде на улице лейтенанта Яналова произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили очевидцы происшествия.

ДТП произошло во вторник вечером. По данным свидетелей, трамвай врезался в легковушку. Никто не пострадал. Движение транспорта затруднено.

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