На Яналова трамвай врезался в легковушку
В Калининграде на улице лейтенанта Яналова произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили очевидцы происшествия.
В Калининграде на улице лейтенанта Яналова произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили очевидцы происшествия.
ДТП произошло во вторник вечером. По данным свидетелей, трамвай врезался в легковушку. Никто не пострадал. Движение транспорта затруднено.