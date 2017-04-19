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01:37 (мск), источник: ТАСС

Захваченные в ДР Конго сотрудники ООН освобождены

Ранее агентство Reuters сообщило, что 100 невооруженных беженцев из Южного Судана захватили в заложники 13 сотрудников миссии ООН.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Сотрудники миссии ООН, ранее захваченные беженцами из Южного Судана в лагере для беженцев в Демократической Республике Конго, освобождены. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse со ссылкой на представителя организации.

Ранее агентство Reuters сообщило, что 100 невооруженных беженцев из Южного Судана захватили в заложники 13 сотрудников миссии ООН. По его данным, беженцы требовали, чтобы их перевели в третью страну.

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