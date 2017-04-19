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06:53 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске во дворе школы скончался местный житель

Инцидент произошел в Октябрьском районе мегаполиса.

В Новосибирске вчера вечером, 18 апреля, на территории школьного двора одного из образовательных учреждений Октябрьского района скончался молодой мужчина. Об этом сообщает группа «АСТ-54».

Происшествие случилось около школы № 11, которая расположена по улице Бориса Богаткова примерно в 20:00. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, однако им не удалось реанимировать пострадавшего.

По словам очевидцев, мужчина, которому на вид было около 30−35 лет, был в состоянии наркотического опьянения. Проходящие мимо горожане до приезда бригады скорой старались самостоятельно оказать помощь, но результата не было.

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