В Новосибирске во дворе школы скончался местный житель

В Новосибирске вчера вечером, 18 апреля, на территории школьного двора одного из образовательных учреждений Октябрьского района скончался молодой мужчина. Об этом сообщает группа «АСТ-54».

Происшествие случилось около школы № 11, которая расположена по улице Бориса Богаткова примерно в 20:00. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, однако им не удалось реанимировать пострадавшего.

По словам очевидцев, мужчина, которому на вид было около 30−35 лет, был в состоянии наркотического опьянения. Проходящие мимо горожане до приезда бригады скорой старались самостоятельно оказать помощь, но результата не было.