Приморским пилотом заинтересовался следственный комитет

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении 56-летнего жителя поселка Ливадия Приморского края возбуждено уголовное дело за покушение на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, летом 2016 года подозреваемый, находясь в акватории озера Ливадийское, не имея права управления легким воздушным судном (гидросамолетом) Че-27 намеревался осуществить перевозку двух пассажиров, за что последними ему были переданы денежные средства в сумме 4 000 рублей.

При этом озеро Ливадийское не имело пограничных знаков для обозначения границ летного бассейна, инструктаж с пассажирами о правилах безопасности проведен не был, на борту гидросамолета отсутствовало достаточное количество спасательных жилетов.

Преступные действия были своевременно пресечены сотрудниками Находкинского ЛО МВД России на транспорте. В настоящее время по уголовному делу устанавливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию, проводится предварительное следствие.

Напомним, что гидросамолет Че-27 разработки конструктора Бориса Чернова производится фирмой «Гидросамолёт». Аппарат предназначен для морского и речного патрулирования, перевозки пассажиров, почты, груза, багажа. Выпускается в трех модификациях. В базовом варианте рассчитан на полёт одного пилота и четырёх пассажиров с грузом 70 килограммов.

Улугбек Тимуридов.