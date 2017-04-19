Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Олимпийский чемпион Немов вышел в свет с очаровательной женой
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Киев почти признал Крым российским – СМИ
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
03:50 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморским пилотом заинтересовался следственный комитет

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, намеревавшегося незаконно перевозить пассажиров на воздушном судне. Об этом ИА «Дейта» сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении 56-летнего жителя поселка Ливадия Приморского края возбуждено уголовное дело за покушение на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, летом 2016 года подозреваемый, находясь в акватории озера Ливадийское, не имея права управления легким воздушным судном (гидросамолетом) Че-27 намеревался осуществить перевозку двух пассажиров, за что последними ему были переданы денежные средства в сумме 4 000 рублей.

При этом озеро Ливадийское не имело пограничных знаков для обозначения границ летного бассейна, инструктаж с пассажирами о правилах безопасности проведен не был, на борту гидросамолета отсутствовало достаточное количество спасательных жилетов.

Преступные действия были своевременно пресечены сотрудниками Находкинского ЛО МВД России на транспорте. В настоящее время по уголовному делу устанавливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию, проводится предварительное следствие.

Напомним, что гидросамолет Че-27 разработки конструктора Бориса Чернова производится фирмой «Гидросамолёт». Аппарат предназначен для морского и речного патрулирования, перевозки пассажиров, почты, груза, багажа. Выпускается в трех модификациях. В базовом варианте рассчитан на полёт одного пилота и четырёх пассажиров с грузом 70 килограммов.

Улугбек Тимуридов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Во Владивостоке состоится открытое первенство по боксу
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Сбербанк РФ лишили прав на торговую марку «Сбербанк» на Украине
Никки Хейли предрекла конфликты в КНДР, Иране и на Кубе
В Ираке ликвидирован «главный снайпер» ИГ
Ле Пен заявила, что не хочет жить в Елисейском дворце
«Реал» обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
МО будет публиковать данные о поисках погибших при защите страны
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Новая электрическая Audi: 500 «лошадей» и запас хода 500 км Китай – мировой лидер в сфере электромобилей, тут насчитывается около 150 тысяч зарядных станций и их число постоянно растёт
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь