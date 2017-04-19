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05:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске неизвестные сбили мужчину и бросили тело на обочине

Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей аварии.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске на перекрестке ул. Энергетиков и ул. Свободной нашли труп 44-летнего мужчины. Травмы на теле погибшего свидетельствуют о том, что его на скорости сбил автомобиль. После случившегося водитель скрылся. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Тело красноярца прохожие нашли утром 16 апреля. Он лежал на обочине. Осмотрев мужчину, полицейские предположили, что его могли сбить в том же месте. Однако не исключается, что неизвестные могли специально перевезти его в Ленинский район, чтобы скрыть следы преступления.

В настоящее время сотрудники ГИБДД ищут свидетелей смертельной аварии. Всех, кому что-либо известно о данном происшествии, правоохранители обратиться в отделение по розыску полка ДПС Красноярска или позвонить по тел. 226−83−77, 8 (902) 947−21−27.

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