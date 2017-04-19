Прошедший дождь не потушил все пожары в Приморье — МЧС
Утром в среду, 19 апреля, выявлено 32 тепловых аномалии, хотя в прошедшие дни их количество достигало 100.
Утром в среду, 19 апреля, выявлено 32 тепловых аномалии, хотя в прошедшие дни их количество достигало 100.
Владивосток, 19 апреля, PrimaMedia.
Уверенное снижение количество лесных пожаров и палов травы зафиксировало ГУ МЧС по Приморскому краю после прошедших дождей. Как сообщил ИА PrimaMedia начальник
— Мы регистрируем явное снижение количества пожаров. На сегодняшнее утро выявлено 32 тепловых аномалии, что в три раза меньше, чем среднее количество в предыдущие дни. А на выходных количество термоточек увеличивается до 200−300. Конечно, это, в первую очередь, связано с человеческим фактором. Люди начали выезжать на шашлыки, сжигать мусор на своих участках, палить прошлогоднюю траву. Огонь выходит за пределы участков и превращается в пал, что приводит к возникновению пожаров, — рассказал Исаметов.
По его словам, все тепловые аномалии постоянно находятся на контроле. Информация стекается в центр управления, а оттуда доводится до глав муниципалитетов. На место возгорания отправляется
— Каждое возгорание ликвидируется в те же сутки, что появилось, поэтому больше дня нигде у нас пожары не существуют. Но проблема в том, что они продолжают появляться. Множество палов возникает вдоль дорог, а это обычные окурки, которые водители бездумно бросают на обочину, — рассказал начальник