Прошедший дождь не потушил все пожары в Приморье — МЧС

Владивосток, 19 апреля, PrimaMedia.

Уверенное снижение количество лесных пожаров и палов травы зафиксировало ГУ МЧС по Приморскому краю после прошедших дождей. Как сообщил ИА PrimaMedia начальник пресс-службы ведомства Михаил Исаметов, утром в среду система мониторинга зафиксировала лишь 32 температурных аномалии, при том, что в прочие будние дни это количество составляло в среднем около 100, а в выходные доходило до 300.

— Мы регистрируем явное снижение количества пожаров. На сегодняшнее утро выявлено 32 тепловых аномалии, что в три раза меньше, чем среднее количество в предыдущие дни. А на выходных количество термоточек увеличивается до 200−300. Конечно, это, в первую очередь, связано с человеческим фактором. Люди начали выезжать на шашлыки, сжигать мусор на своих участках, палить прошлогоднюю траву. Огонь выходит за пределы участков и превращается в пал, что приводит к возникновению пожаров, — рассказал Исаметов.

По его словам, все тепловые аномалии постоянно находятся на контроле. Информация стекается в центр управления, а оттуда доводится до глав муниципалитетов. На место возгорания отправляется патрульно-маневренная группа для ликвидации. Также в центре управления принимают решение о наращивании сил или их переброске в более опасные районы.